Migliaia di atleti-studenti in corteo | Abbiamo vinto questa sfida

Migliaia di atletistudenti hanno sfilato ad Ancona, celebrando la vittoria di una sfida unica. Quattromila sportivi universitari si sono riuniti per i Campionati nazionali, organizzati dall'Univpm in collaborazione con il Cus Ancona e il Comune. Dopo la vibrantissima city-run del mattino, che ha preso avvio e concluso in piazza Roma, l'attesa si è concentrata sulle cinquanta discipline in gara nel pomeriggio.

Quattromila sportivi universitari ad Ancona per i Campionati nazionali organizzati nel capoluogo dall' Univpm con la sua costola del Cus Ancona e in stretta collaborazione con il Comune di Ancona. Dopo la city-run della mattinata con partenza e arrivo da piazza Roma, ieri pomeriggio le cinquanta delegazioni provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento a piazza Cavour attorno alle 18 per dare il via, poco dopo, al corteo danzante e colorato che s'è snodato sfilando lungo corso Garibaldi, piazza della Repubblica e corso Stamira, per raggiungere infine piazza Pertini. Per le vie della città magliette e tute di tutti i colori, cartelli dei Cus Ancona, Bergamo, Caserta, Padova, Catania, Viterbo, Reggio Calabria, Roma Tor Vergata, ma anche Camerino, Basilicata, Pavia, Genova e altri ancora – 48 Cus e due università, Chieti-Pescara e Messina –...

