Microsoft accelera sul maxi-polo dei data center in Lombardia | il progetto da 43 miliardi è al 20%

Microsoft sta accelerando il suo ambizioso progetto per il maxipolo dei data center in Lombardia, con un investimento di 4,3 miliardi di euro. La Cloud Region Italy North avanza secondo i programmi e punta a diventare un hub europeo per l'innovazione. Entro il 2025, Microsoft si impegna a formare un milione di persone sull'intelligenza artificiale, consolidando così la sua presenza e il suo ruolo nel panorama tecnologico italiano.

La Cloud Region Italy North avanza secondo i piani; entro il 2025 Microsoft formerà 1 milione di persone sull'AI e punta a fare di Milano un hub europeo L'investimento da 4,3 miliardi di euro avviato da Microsoft in Italia procede senza intoppi. Il progetto, denominato Cloud Region Italy Nort...

