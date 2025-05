Michela Glorio parla già da sindaca | Prima cosa il programma estivo per il centro storico VIDEO

Michela Glorio, nuova sindaca di Osimo e prima donna a ricoprire questo ruolo, si espone già nelle vesti di leader, presentando il programma estivo per il centro storico. In un video postato fuori dalla sede elettorale, l'ex assessora della Giunta Pugnaloni esprime gratitudine verso i suoi candidati, i sostenitori e la sua famiglia per il sostegno ricevuto nella sua storica vittoria.

