Michela Glorio entra in municipio Applausi ed emozione per la prima sindaca donna di Osimo VIDEO

Michela Glorio ha ufficialmente preso il suo posto come sindaca di Osimo, diventando la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico. Il suo ingresso in Municipio è stato festeggiato da una calorosa ovazione, testimoniando l'emozione di un momento storico per la città. Scopriamo insieme le reazioni e le aspettative in questo importante passaggio di testimone politico.

La nuova sindaca di Osimo Michela Glorio ha fatto il suo ingresso nel Municipio di Osimo poco fa. Accolta da applausi scroscianti, ha fatto fatica a trattenere l'emozione... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Michela Glorio entra in municipio. Applausi ed emozione per la prima sindaca donna di Osimo (VIDEO)

Contenitori urbani, frazioni e turismo: Michela Glorio svela la sua Osimo - Un importante ciclo di incontri si è concluso a Osimo, dove la CNA di Zona Sud ha messo a confronto le idee dei candidati a sindaco con le necessità del tessuto imprenditoriale locale. 🔗continua a leggere

Michela Glorio entra nella sede elettorale e parte la festa tra i suoi sostenitori (VIDEO) - L'ingresso di Michele Glorio nella propria sede elettorale è stato accolto con gioia e giubilo dai propri sostenitori già presenti. E d'altro canto non poteva essere altrimenti visto quanto è stata ... 🔗Da anconatoday.it