Michela Glorio entra in municipio Applausi ed emozione per la prima sindaca donna di Osimo VIDEO

Michela Glorio ha appena fatto il suo ingresso trionfale nel Municipio di Osimo, diventando la prima sindaca donna della città. Accompagnata da un caloroso applauso, l'emozione ha segnato questo momento storico, sottolineando l'importanza di una nuova era per la comunità. Scopri di più nel nostro video.

La nuova sindaca di Osimo Michela Glorio ha fatto il suo ingresso nel Municipio di Osimo poco fa. Accolta da applausi scroscianti, ha fatto fatica a trattenere l'emozione... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Michela Glorio entra in municipio. Applausi ed emozione per la prima sindaca donna di Osimo (VIDEO)

