Michela Giraud ospite del podcast di Giulia Salemi | Reality? Io al posto di Bisciglia

Michela Giraud è stata protagonista dell'ultimo episodio del podcast di Giulia Salemi, "Non lo faccio per moda". Durante la chiacchierata, la comica ha rivelato i suoi sogni televisivi futuri e ha condiviso interessanti aneddoti su Michelle Hunziker, con cui ha collaborato in passato. Scopriamo di più sulla sua carriera e passioni in questo coinvolgente incontro.

Michela Giraud è stata ospite dell’ultima puntata del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda. La comica ha svelato quello che vorrebbe fare in tv in futuro, ma ha parlato a lungo anche di Michelle Hunziker, con cui ha condiviso un progetto lavorativo in passato. Michela Giraud, la passione per i reality show. Michela Giraud è stata intervistata di recente da Giulia Salemi, durante una puntata del suo podcast. La comica laziale ha parlato del mondo della comicità che, secondo lei, si trova in un momento proficuo: “Il lavoro si sta creando. Piano piano le ragazze stanno uscendo”. L’artista ha parlato del suo futuro lavorativo, rivelando che, anche se ama guardare i reality show, non crede che ci potrebbe mai partecipare: “Io non lo farei mai un reality perché purtroppo non sono da reality... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Michela Giraud ospite del podcast di Giulia Salemi: “Reality? Io al posto di Bisciglia”

La quinta edizione di "Biglietti agli amici" parte con l'omaggio a Tondelli. Ospiti Michela Giraud e Niccolò Fabi - La quinta edizione di "Biglietti agli amici" parte con un omaggio a Tondelli, ospitando Michela Giraud e Niccolò Fabi. 🔗continua a leggere

Michela Giraud: la comica parla di futuro in tv e del suo rapporto con gli haters - Michela Giraud, ospite del podcast "Non lo faccio per moda" con Giulia Salemi, discute il suo futuro in televisione, le aspirazioni professionali e il rapporto con i critici. 🔗Scrive ecodelcinema.com

Ritorna la seconda stagione di "Viecce" il podcast di Roma Capitale che racconta la vita nei quartieri: tra gli ospiti Michela Giraud e il sindaco Gualtieri - “Viecce”, la prima serie podcast di Roma ... a Roma vive e lavora. Michela Giraud, Saverio Raimondo, Diana Del Bufalo, Ilenia Pastorelli e Luca Ravenna saranno gli ospiti pronti a raccontare ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Drag Race Italia 2, anticipazioni dell'1 dicembre: Michela Giraud è l'ospite della semifinale - Drag Race Italia 2 ospiti della semifinale Michela Giraud e Supremme De Luxe: la puntata sarà disponibile da oggi 1 dicembre su discovery+ Da oggi, giovedì 1 dicembre 2022, è disponibile su ... 🔗Lo riporta movieplayer.it