michael douglas presenta il taormina film festival

Il Taormina Film Festival si prepara ad accogliere una delle più grandi icone del cinema internazionale, con un evento che promette di essere memorabile. La manifestazione, giunta alla sua 71ª edizione, si distingue per la capacità di unire arte cinematografica e cultura in un contesto unico come il Teatro Antico di Taormina. L'attenzione sarà tutta rivolta a Michael Douglas, che inaugurerà ufficialmente l'evento con una presenza di grande rilievo. l'ospite d'onore: michael douglas. Michael Douglas, riconosciuto come uno dei protagonisti più influenti della scena hollywoodiana, sarà protagonista della serata di apertura del festival...