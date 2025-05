Michael Douglas ospite al Taormina Film Festival | riceverà il premio alla carriera

Michael Douglas sarà ospite al Taormina Film Festival, dove riceverà il prestigioso premio alla carriera. Durante l'evento, verrà proiettata la versione restaurata del suo celebre film "Qualcuno volò sul nido del cuculo", un'opera che ha segnato la storia del cinema e che Douglas ha prodotto. Una celebrazione imperdibile per un talento iconico del grande schermo.

Nel corso della manifestazione, verrà anche proiettata la versione restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che Douglas ha prodotto Michael Douglas sarà celebrato con un premio alla carriera dal Taormina Film Festival, dove per l'occasione verrà proiettata la versione restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo, classico della New Hollywood vincitore di diversi Oscar e prodotto da Douglas. L'attore, che all'età di 31 anni, in collaborazione con Saul Zaentz, produsse il dramma diretto da Miloš Forman e interpretato da Jack Nicholson che nel 1975 conquistò tutte le principali categorie degli Oscar - vincendo come miglior film, regia, attore protagonista, attrice protagonista e sceneggiatura non originale - si recherà in Sicilia per ricevere il riconoscimento...

