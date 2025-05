Michael Douglas atteso al Taormina Film Festival il 10 giugno

Il 10 giugno, il celebre attore Michael Douglas parteciperà al Taormina Film Festival per ricevere un premio speciale. La manifestazione celebra il suo straordinario contributo al cinema con la proiezione restaurata del classico "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Un evento imperdibile per gli amanti del grande schermo.

Il 10 giugno Michael Douglas sarà al Taormina Film festival dove gli verrà consegnato un premio speciale. Per l'occasione verrà proiettato Qualcuno volò sul nido del cuculo in versione restaurata

