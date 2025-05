Michael Carturan i punti oscuri nel caso dell' italiano torturato a Manhattan | i 30 milioni la pista sessuale l' arresto in accappatoio

Il caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28 anni, originario di Rivoli (Torino), ha suscitato grande attenzione dopo la denuncia di un presunto sequestro e tortura durata 17 giorni in un attico di Manhattan. Tra misteri e dettagli inquietanti, come una pista sessuale e l'arresto in accappatoio, emergono elementi che complicano ulteriormente la vicenda e pongono interrogativi sui retroscena di questa inquietante storia.

Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28 anni, originario di Rivoli (Torino), sostiene di essere stato sequestrato e torturato per 17 giorni in un attico di Manhattan. Una storia dai contorni oscuri,... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Michael Carturan, i punti oscuri nel caso dell'italiano torturato a Manhattan: i 30 milioni, la pista sessuale, l'arresto in accappatoio

Michael Carturan, da Psicologia al trading online: chi è il turista torinese rapito a New York - Michael Carturan, noto esperto di psicologia applicata al trading online, si trova al centro di un dramma internazionale. 🔗continua a leggere

L’ansia della famiglia di Michael Carturan, rapito a New York: “Li credeva amici, è stato tradito” - La famiglia di Michael Carturan, rapito e torturato a New York, vive l’ansia e la delusione di aver creduto in amici che li hanno traditi. 🔗continua a leggere

Chi è Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 29enne italiano rapito e torturato per 2 settimane a New York - Michael Valentino Teofrasto Carturan, 29 anni di Torino, è stato rapito e torturato per due settimane a New York da John Woeltz, trader di criptovalute. 🔗continua a leggere

Michael Carturan, i punti oscuri nel caso dell'italiano torturato a Manhattan: i 30 milioni, la pista sessuale, l'arresto in accappatoio - Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28 anni, originario di Rivoli (Torino), sostiene di essere stato sequestrato e torturato per 17 giorni in un attico di Manhattan. Una storia dai contorni oscuri,. 🔗Da msn.com

Carturan, i 30 milioni e il terzo uomo: cosa non torna nel caso dell’italiano torturato a New York - Il 28enne di Rivoli sequestrato per giorni a Manhattan avrebbe un patrimonio multimilionario in criptovaluta. Come lo ha accumulato? Il ruolo di Beatrice ... 🔗Scrive repubblica.it

L’amore per le criptovalute e gli studi a Torino: chi è Michael Valentino Teofrasto Carturan, torturato a New York - A Rivoli, dove la sua famiglia ha una grande villa e i genitori gestiscono un’erboristeria, in pochissimi dicono di conoscerlo. È originario di qui Michael Valentino Teofrasto Carturan. A 28 anni, per ... 🔗Si legge su torinotoday.it