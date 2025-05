Mi manca sentirmi dire Buon compleanno Lupacchiotta mia Dormo ancora nel lettone con mamma

D omenica 25 maggio Emma Marrone ha festeggiato il suo 41° compleanno con una serata privata in compagnia di amici e colleghi. L’occasione è stata condivisa anche con Alessandra Airò, influencer e amica storica della cantante, nata lo stesso giorno. La serata, alla quale la cantante si è presentata con un outfit informale (jeans, t-shirt bianca e un blazer giallo), è stata documentata attraverso foto e video pubblicati da alcuni invitati su Instagram. Tra questi, l’influencer e scrittore Paolo Stella e la designer Chiara Capitani, che hanno mostrato alcuni momenti del brindisi e della cena. In un video pubblicato dalla Airò, si vede Emma spegnere le candeline su una torta decorata con la scritta ironica: «Ottantadue anni di talento e stile»: 41 ciascuna... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Mi manca sentirmi dire "Buon compleanno Lupacchiotta mia". Dormo ancora nel lettone con mamma»

