Mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero in carrozzina a New York e hanno cercato di venderle ai giornalisti | lo sfogo di Alice Campello

Alice Campello, dopo un intervento chirurgico avvenuto durante un viaggio a New York, ha condiviso su Instagram le sue nuove condizioni di salute. Tuttavia, il suo sfogo verte su un episodio inquietante: foto rubate mentre era in carrozzina, destinate a essere vendute ai media. L'incontro con la crudeltà del gossip non le ha risparmiato, ma lei rimane forte e determinata a tutelare la sua privacy.

Alice Campello è stata operata. Ne ha parlato attraverso Instagram, chiarendo le sue condizioni dopo un intervento subito durante un recente viaggio a New York. L’imprenditrice non ha voluto spiegare la natura dell’intervento, ma ha rassicurato i suoi follower: sta meglio. Il suo sfogo, però, riguarda altro. Alcuni turisti l’avrebbero fotografata di nascosto mentre era in carrozzina, inviando poi le immagini ai giornalisti. “ Mi hanno operato a NY e facevo fatica a camminare, quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle”, ha scritto sul suo profilo. “Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli che mi hanno riconosciuta mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle)”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero in carrozzina a New York e hanno cercato di venderle ai giornalisti”: lo sfogo di Alice Campello

