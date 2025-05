Mi Ami e il cartello nei bagni | Orinatoio Morgan per le donne Il cantautore | grave umiliazione

Al Mi Ami Festival di Milano, un cartello che designa un "orinatoio Morgan" nei bagni femminili scatena la protesta del cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan. Considerando l'indicazione un'umiliazione pubblica, Morgan si ribella contro quella che percepisce come una mancanza di rispetto, sottolineando l'assurdità della situazione che coinvolge il suo nome e il suo pubblico. Un episodio che solleva interrogativi sulla sensibilità e il rispetto nel contesto delle manifestazioni.

Spunta un cartello con l'indicazione "orinatoio Morgan" nei bagni femminili al Mi Ami Festival in corso a Milano. E il cantautore, all'anagrafe Marco Castoldi, si ribella contro quella che considera "un'umiliazione pubblica contro di me". L'avviso diretto al pubblico di donne presenti alla manifestazione musicale, che indica dove urinare, porta anche un "firma": "Ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta". Un gesto che, presumibilimente, è riferito alle accuse di stalking a carico di Morgan, denunciato dalla ex fidanzata Angelica Schiatti, e anche ai coportamenti sopra le righe e a frasi ritenute sessiste durante alcune sue apparizioni pubbliche e programmi tv...

