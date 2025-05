Mi Ami ancora? Manuale di sopravvivenza al Festival indie più cool di sempre

Scopri il cuore pulsante dell’indie italiano con il nostro resoconto sul festival "Mi ami ancora", un evento che unisce musica, emozioni e stile. Tra performance live indimenticabili, delizie culinarie dai food truck e un'atmosfera romantica, vivi con noi l'esperienza di sabato 24 maggio, giornata che ha catturato l'essenza di uno dei festival più cool d'Italia. Ecco il nostro manuale di sopravvivenza!

Tra musica indie, sorprese live, look da festival, food truck per ogni gusto e l’energia romantica di uno dei festival più amati d’Italia. Noi ci siamo stati sabato 24 maggio, e qui vi raccontiamo com'è andata... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mi Ami ancora? Manuale di sopravvivenza al Festival indie più cool di sempre

