Mezzi pubblici gratuiti per i militari Leanza al fianco del Sindacato unico dei militari

L'alleanza tra leanza e il sindacato unico dei militari si fa sentire con una lettera indirizzata all'assessore regionale Alessandro Aricò, sollecitando la modifica del Decreto Assessoriale del 10 febbraio 2025. L'obiettivo è garantire la circolazione gratuita sui mezzi pubblici per il personale delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, riconoscendo così il loro fondamentale contributo alla sicurezza pubblica.

Una lettera all’assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò per chiedere la modifica del Decreto Assessoriale del 10 febbraio 2025 e consentire la circolazione gratuita sui mezzi pubblici del personale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. E' stata... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Mezzi pubblici gratuiti per i militari, Leanza al fianco del Sindacato unico dei militari

A Roma circolano troppe auto, Gualtieri: “Vogliamo ridurle e incentivare l’uso dei mezzi pubblici” - A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato un piano per ridurre il numero di auto in circolazione, promuovendo l'uso dei mezzi pubblici. continua a leggere

Mezzi pubblici gratuiti ai militari: Leanza scrive ad Aricò - A tal proposito, il S.U.M. – Sindacato Unico dei Militari – esprime il proprio sincero ringraziamento per l’On. Calogero LEANZA, per l’attenzione dimostrata nei confronti del personale militare delle ... messinaoggi.it scrive

Trasporto pubblico gratis per militari in divisa, siglato oggi protocollo - Raggiungiamo così un obiettivo importante, favorendo al contempo negli spostamenti chi lavora al servizio delle istituzioni e della collettività". Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella ... Da triesteprima.it

Mezzi pubblici gratuiti, proposta respinta per un solo voto - Respinta per un solo voto in consiglio provinciale la proposta di rendere gratuito per tutti i cittadini altoatesini il trasporto pubblico locale. A presentarla il consigliere Thomas Widmann. Come scrive rainews.it