Meteo settimana all' insegna del bel tempo | le previsioni a Pisa

Questa settimana a Pisa si preannuncia all'insegna del bel tempo, grazie al ritorno dell'anticiclone atlantico che abbraccia l'Europa centro-occidentale. Le previsioni indicano condizioni stabili a partire da lunedì, quando il sole dominerà il cielo, promettendo giorni sereni e piacevoli. Scopriamo insieme i dettagli del meteo per i prossimi giorni!

"L'anticiclone atlantico sta tornando a prendere possesso dell'Europa centro-occidentale cercando di abbracciare anche l'Italia e lo farà già dall'inizio della settimana. Le condizioni sulla nostra penisola risulteranno in prevalenza stabili già nella giornata di lunedì, quando il sole accomunerà ... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Meteo, settimana all'insegna del bel tempo: le previsioni a Pisa

