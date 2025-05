Meteo | aria afro-mediterranea sull' isola anticipo d' estate per il ponte del 2 giugno

Un'aria afromediterranea porta un anticipo d'estate sull'isola, in occasione del ponte del 2 giugno. L'anticiclone sta dominando l'Europa centro-meridionale, garantendo stabilità atmosferica in Sicilia. Nei prossimi giorni, il sole sarà protagonista, con temperature gradevoli che allieteranno residenti e turisti. Scopriamo i dettagli delle previsioni meteo per questa settimana.

L’anticiclone si è impadronito dell’Europa centro-meridionale, compresa la Sicilia, dove il tempo è stabile e tale rimarrà anche nei prossimi giorni. Il sole sarà protagonista sulla regione e le temperature si manterranno gradevoli nella prima parte della settimana. Lo fa sapere il... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Meteo: aria afro-mediterranea sull'isola, anticipo d'estate per il ponte del 2 giugno

Aria fredda, rovesci e temperature in calo poi il sole nel weekend: previsioni meteo Piemonte - Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si prepara a colpire il Piemonte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio, portando con sé rovesci e un abbassamento delle temperature. 🔗continua a leggere

Meteo-Giuliacci, "massa d'aria fredda" sull'Italia: la data da cerchiare in rosso - MeteoGiuliacci annuncia un’intensa massa d’aria fredda sull’Italia, con il 10 ottobre da cerchiare in rosso. 🔗continua a leggere

Meteo: Caldo africano, ecco quando arriverà sull'Italia - Dopo una Primavera piuttosto molto dinamica, caratterizzata da tante piogge, temporali (alcuni anche con grandinate e danni) e con temperature in media o addirittura fresche su buona parte dell'Italia ... 🔗ilmeteo.it scrive

Meteo, vortice d'aria fredda sull'Italia con pioggia, vento e neve. Inizia l'inverno meteorologico: di cosa si tratta - Le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni confermano l'azione di un vortice di aria fredda ... con Bora fino a quasi 90km/h nella notte sul Triestino e Grecale fino a 100km/h sull'Appennino ... 🔗Lo riporta msn.com

Meteo, svolta imminente. Aria fredda sull'Italia. Dove neve e pioggia - Quali sarebbero le conseguenze? Il sopraggiungere di masse d'aria più fredda potrebbe dar vita a un peggioramento del tempo sul nostro Paese a causa della formazione di un centro di bassa pressione. 🔗Si legge su affaritaliani.it