Meteo a Palermo l' estate è alle porte | caldo in aumento fino al ponte del 2 giugno

Con l'arrivo dell'estate, Palermo si prepara a vivere giornate di sole e caldo crescente. L'anticiclone ha stabilizzato le condizioni meteorologiche, garantendo tempo stabile e gradevole, soprattutto nella prima parte della settimana. Fino al ponte del 2 giugno, i palermitani potranno godere di un clima ideale per attività all'aperto. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per i prossimi giorni.

L'anticiclone si è impadronito dell'Europa centro-meridionale, compresa la Sicilia, dove il tempo è stabile e tale rimarrà anche nei prossimi giorni. Il sole sarà protagonista sulla nostra regione e le temperature si manterranno gradevoli nella prima parte della settimana.

