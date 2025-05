Metaphone il finto smartphone in acrilico diventa virale su TikTok e accende il dibattito sulla dipendenza digitale

Il metafone, il finto smartphone in acrilico, ha conquistato TikTok e avviato un acceso dibattito sulla dipendenza digitale. Il video di una ragazza che simula l'uso di un telefono trasparente ha scatenato un caso virale, ponendo in luce l'ossessione per i dispositivi mobili nella nostra vita quotidiana. Dietro la provocazione, emerge una riflessione profonda che invita a riconsiderare il nostro rapporto con la tecnologia, sostenuta dal commento di una psicologa esperta.

