Meta AI utilizza i tuoi dati? Ecco come bloccarlo prima che sia troppo tardi

Meta AI, l'intelligenza artificiale generativa di Mark Zuckerberg, sarà integrata in Facebook, Instagram e WhatsApp da marzo 2024, portando a una nuova era di interazione digitale. Tuttavia, questa evoluzione pone interrogativi sulla privacy, poiché Meta utilizza i dati degli utenti per ottimizzare il servizio. In questo articolo, esploreremo come proteggere le proprie informazioni e bloccare l'uso improprio dei dati prima che sia troppo tardi.

Da marzo 2024 Meta AI, l’intelligenza artificiale generativa di Mark Zuckerberg, è integrata in Facebook, Instagram e WhatsApp. Una presenza ormai ineludibile sulle piattaforme più utilizzate, che tuttavia nasconde una realtà poco nota: per migliorare il suo funzionamento, Meta AI sfrutta i dati condivisi dagli utenti nel corso degli anni. Post, storie, reel e stati personali diventano così “materiale” per l’addestramento di un sistema sempre più sofisticato e pervasivo. Questa pratica coinvolge milioni di utenti europei e si scontra con il GDPR, la normativa europea sulla protezione dei dati personali, che impone limiti rigorosi sull’utilizzo di tali contenuti... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meta AI utilizza i tuoi dati? Ecco come bloccarlo prima che sia troppo tardi

