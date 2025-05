Meta AI | ultime ore per opporsi all’uso dei propri dati ecco come

Il 26 maggio è la scadenza cruciale per gli utenti europei che desiderano opporsi all'utilizzo dei propri dati pubblici da parte di Meta per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. A partire dal 27 maggio, le normative cambieranno, rendendo più difficile per gli utenti esercitare questo diritto. Scopri come procedere prima della scadenza in questo articolo.

Ultime ore per impedire a Meta di usare i propri dati per addestrare la sua AI. Come fare e dove cliccare? - Nel frattempo, il Garante italiano e altre autorità stanno verificando se l'uso dei dati AI sia legalmente valido e compatibile con lo scopo originale per cui erano stati raccolti ... Scrive startupitalia.eu