Meta addestra la sua Ai con i nostri post Instagram e Facebook | come opporsi all' uso dei propri dati

Oggi, 26 maggio, è l'ultima opportunità per proteggere i propri dati da Meta, che intende utilizzare i contenuti pubblici di Facebook e Instagram per addestrare la sua intelligenza artificiale. A partire dal 27 maggio, il colosso di Mark Zuckerberg inizierà a raccogliere enormi quantità di informazioni in Europa. Scopri come opporsi a questa pratica e tutelare la tua privacy.

