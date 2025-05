Mestre senzatetto occupa casa sgombero lampo della polizia primo col DL sicurezza Meloni | Con nuove norme tuteliamo i più deboli

A Mestre, un senzatetto romeno ha occupato un'abitazione durante un'operazione di sgombero lampo della polizia, segnando il primo intervento in Veneto legato al nuovo DL Sicurezza del governo Meloni. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla protezione dei più vulnerabili, mentre il cittadino è stato successivamente espulso per comportamenti pericolosi, trovando rifugio in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).

