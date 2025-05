Messina ' se Orcel scalasse Generali gli direi fermati'

In un recente intervento al Consiglio nazionale della Fabi, Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha espresso la sua posizione contraria a un possibile takeover di Generali da parte di Unicredit, affermando che, se ciò accadesse, sarebbe pronto a contattare Andrea Orcel per chiedergli di fermarsi. Questa dichiarazione sottolinea le dinamiche competitive e le strategie nel settore bancario italiano.

