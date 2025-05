Messina Intesa | Riarmo? Con tutti i poveri che abbiamo pensiamo all’uso del debito pubblico

Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo, affronta il tema del "grande riarmo" nel contesto delle difficoltà economiche del Paese. Durante il suo intervento al Consiglio nazionale della Fabi, sottolinea l'importanza di riflettere sull'uso del debito pubblico, evidenziando la necessità di considerare le criticità sociali e i tanti poveri presenti in Italia. Un'analisi che richiama attenzione su scelte economiche responsabili e sostenibili.

“Certo che possiamo fare il grande riarmo, ma con tutti i poveri che abbiamo in questo Paese dobbiamo capire come usare il debito pubblico “. Il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina lo dice e lo ridice nel corso del suo intervento dal palco del Consiglio nazionale della Fabi. Il ragionamento del banchiere nasce dalla considerazione che il mondo attuale è radicalmente cambiato rispetto a pochi anni fa e, nel Messina-pensiero, il contesto bellico a livello internazionale, che si tratti di guerra armata o commerciale, giustifica alcuni mezzi come un Golden Power agguerrito, quale quello applicato dal governo Meloni a Unicredit nell’operazione Banco Bpm... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it