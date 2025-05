Meret | La batosta di Verona ci ha dato motivazioni Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra

Alex Meret, portiere del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni dopo la recente sconfitta contro il Verona. Intervistato dalla Rai mentre festeggiava il quarto scudetto con i tifosi, ha evidenziato come quella batosta abbia galvanizzato la squadra, dimostrando il loro valore. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, in cui affronta anche le critiche ricevute durante la stagione.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai direttamente dal pullman che sta portando la squadra in festa per celebrare con i tifosi il quarto scudetto degli azzurri. A seguire un estratto delle sue parole. «Le critiche? Ho fatto del mio meglio in questa stagione come faccio sempre, per farmi trovare pronto. La stagione è stata incredibile, soprattutto per essere stati la miglior difesa d’Europa. Ci dà uno sprone per continuare a fare sempre meglio. C’erano dubbi dopo il 3-0 a Verona nella prima giornata, era normale. Ma poi partita dopo partita abbiamo dimostrato di essere una grande squadra... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret: «La batosta di Verona ci ha dato motivazioni. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra»

SKY - Rinnovo Meret: è pronto a firmare subito, ma il Napoli (finora) non ha concluso - "Il rinnovo di Meret, per Alex, non è mai stato un problema: ha sempre dato grande disponibilità a continuare. In più occasioni il ragazzo non è stato visto di buon occhio da una parte della ... 🔗msn.com scrive

Meret: "Mai visto Conte arrabbiato come dopo Verona. Scudetto? Ci proveremo fino alla fine" - Alex Meret ha parlato delle ambizioni scudettate del ... ci sta dando buoni frutti e vogliamo continuare a stare là in alto. La sconfitta a Verona akla prima giornata? Sì, è stata sicuramente ... 🔗Secondo msn.com

Meret, tra Navas e Kepa oggi c'è lo scudetto. Il Napoli (per ora) lo ha blindato, ma Vicario... - Meret sembrava destinato a partire, a inizio agosto è stato anche ad un passo dallo Spezia, ma alla fine è rimasto a Napoli dove ha risposto sul campo. LA STAGIONE DEL RISCATTO - Contro le ... 🔗calciomercato.com scrive