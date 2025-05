Mercato Milan Tare incontra Riso | ecco i giocatori in ballo | PM News

Il mercato del Milan è in fermento: oggi, l'amministratore delegato ha incontrato i procuratori Tare e Riso per discutere di potenziali trasferimenti. Secondo le informazioni di Stefano Bressi, diversi giocatori sono al centro delle trattative, segnalando una fase intensa e strategica per la squadra rossonera. Ecco i dettagli sui nomi in ballo e le possibili evoluzioni delle negoziazioni.

Secondo quanto riportato dal nostro Stefano Bressi, il Milan si muove sul mercato e quest'oggi c'è stato un incontro tra Tare e Riso... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Tare incontra Riso: ecco i giocatori in ballo | PM News

