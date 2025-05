Mercato Juventus il Manchester United fa sul serio | pronti 30 milioni per l’obiettivo dei bianconeri L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il Manchester United si fa avanti sul mercato con una proposta concreta da 30 milioni per Liam Delap, obiettivo dichiarato della Juventus. Le trattative stanno prendendo forma, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento. Scopriamo tutti i dettagli su questa situazione che coinvolge i bianconeri e i Red Devils.

Mercato Juventus, pronti 30 milioni dallo United per l’obiettivo del club bianconero. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, sono in corso le trattative per il trasferimento di Liam Delap al Manchester United. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di dollari per il centravanti dell’Ipswich. Il club inglese ha offerto un contratto fino al 2030, con opzione per il 2031. Il mercato Juventus, invece, è sempre più lontano dall’obiettivo per l’attacco. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il Manchester United fa sul serio: pronti 30 milioni per l’obiettivo dei bianconeri. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti. 🔗continua a leggere

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - Luis Henrique potrebbe diventare il nuovo obiettivo della Juventus, pronta a mettere a segno un colpo che infuoca il mercato e sorprende l’Inter. 🔗continua a leggere

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - Il Mondiale per Club strategicamente influisce sul mercato della Juventus nel 2025, aprendo nuove opportunità di investimento e rafforzamento squadra. 🔗continua a leggere

Juventus, previsione mercato 2025: Vlahovic nel mirino di United e Chelsea, possibile addio in estate - Il nome di Vlahovic è da tempo segnato in cima alla lista del Manchester United, alla ricerca di un attaccante fisico e con finalizzazione letale. Il club inglese, impegnato in un profondo rinnovament ... 🔗news-sports.it scrive

United, grandi occasioni di mercato - Manchester United in Crisi: L’Intera Rosa Messa sul Mercato per Avviare una Profonda Ristrutturazione Il Manchester United attraversa una delle crisi più profonde della sua ... 🔗Come scrive tuttojuve.com

Juventus, assalto dalla Premier per Yildiz: possibile offerta da 60 milioni, ma i bianconeri resistono - Il talento turco è tra i più ambiti d’Europa: Manchester United, Chelsea e Tottenham pronti a sfidarsi, ma la Juventus alza il muro. 🔗Secondo news-sports.it