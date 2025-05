Mercato Inter Inzaghi pronto a battere i pugni in caso di vittoria della Champions | ecco cosa chiederà per la prossima stagione!

Il mercato dell'Inter si infiamma in vista della finale di Champions League contro il PSG. Se Inzaghi riuscirà a conquistare il trofeo, sarà pronto a far sentire la sua voce con la dirigenza, chiedendo rinforzi strategici per la prossima stagione. Un successo a Monaco di Baviera potrebbe trasformare le ambizioni della squadra, aprendo la strada a nuove e importanti opportunità sul mercato.

Mercato Inter, Inzaghi pronto a battere i pugni in caso di vittoria della Champions: ecco cosa chiederà alla società per l’anno prossimo. La finalissima di Champions League di sabato a Monaco di Baviera contro il PSG è un crocevia decisivo della stagione dei nerazzurri che potrebbe decidere sia il futuro di Simone Inzaghi ( corteggiato dall’Al Hilal ) ma sia quello che sarà il mercato Inte r della prossima stagione. Qualora il tecnico nerazzurro dovesse riuscire a battere il PSG, infatti, secondo Tuttosport farebbe delle richieste specifiche alla propria dirigenza, chiedendo garanzie sulla costruzione della rosa per la prossima stagione... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Inzaghi pronto a battere i pugni in caso di vittoria della Champions: ecco cosa chiederà per la prossima stagione!

Inter, colpo da 50mln per Inzaghi: Marotta lo convince a restare - In casa Inter è concreta la paura di perdere Simone Inzaghi, direzione Arabia Saudita, ed in tal senso Marotta lavora per convincerlo a restare. Pronto un colpo da 50 milioni per lui che può alzare il ... Segnala calciomercato.it

Inzaghi all'Al-Hilal? Allarme Inter che pensa a Fabregas - L'offerta degli arabi e arrivata, il tecnico nerazzurro non ha detto no. In caso di addio piace lo spagnolo del Como ... msn.com scrive

Repubblica – Ecco cosa chiede Inzaghi all’Inter per restare. Clausola araba! E Allegri… - Repubblica fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi, tentato da offerte milionarie ... Riporta fcinter1908.it