Mercato del Lavoro da Salerno una piattaforma digitale innovativa

Nel panorama occupazionale italiano, dove oltre 30 milioni di persone si affidano annualmente a CAF e patronati per gestire pratiche fiscali e lavorative, il divario tra domanda e offerta di lavoro si fa sempre più evidente. In questo contesto, nasce una piattaforma digitale innovativa da Salerno, mirata a facilitare l'incontro tra aziende e candidati, contribuendo così a colmare questo gap e promuovere lo sviluppo economico locale.

In un contesto nazionale in cui oltre 30 milioni di cittadini si rivolgono ogni anno a CAF, patronati e professionisti per la gestione di pratiche fiscali, previdenziali e occupazionali, e in cui il divario tra domanda e offerta di lavoro continua a rappresentare un ostacolo allo sviluppo, emerge con forza la necessità di strumenti digitali rapidi, efficienti e accessibili. Gli operatori del settore richiedono soluzioni performanti che permettano di semplificare le procedure e migliorare i tempi di risposta. Allo stesso tempo, gli utenti finali chiedono sempre più spesso servizi integrati, personalizzati e fruibili online, per orientarsi in modo efficace nel proprio percorso professionale... 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Mercato del Lavoro”, da Salerno una piattaforma digitale innovativa

Progetto Caritas-Acli: affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza - Il progetto Caritas-Acli nasce per affrontare le fragilità del mercato del lavoro, creando opportunità e percorsi di speranza per chi è più vulnerabile. continua a leggere

Piattaforma Siisl: cos’é, come funziona, come ci si iscrive, obblighi e sanzioni - Da novembre 2024, l’Italia compie un passo significativo verso l’ottimizzazione del mercato del lavoro con l’introduzione della piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e ... Lo riporta edilizia.com

Siisl e la ricerca di lavoro: guida alla piattaforma governativa per opportunità professionali - Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) si configura come un vero e proprio punto di svolta nell’ambito del mercato del lavoro italiano. La piattaforma digitale, lanciata ... Si legge su assodigitale.it

Come funziona la piattaforma SIISL per formazione e lavoro: tutto quello che devi sapere - A partire da oggi, 18 dicembre 2024, la piattaforma SIISL è aperta a ... il portale si pone l’obiettivo di creare un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico e dove la domanda e l’offerta ... Da tag24.it