Mercatino dei Ragazzi a Ceciliano | è incasso record

Il Mercatino dei Ragazzi a Ceciliano ha registrato un incasso record di ben 14.444,10 euro, grazie all'impegno collettivo della comunità. La scelta del centro storico come location ha riscosso ampi consensi, rivitalizzando un piccolo ma significativo evento locale. Il Calcit sottolinea l'importanza di iniziative come questa per promuovere solidarietà e partecipazione tra i cittadini.

