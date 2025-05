meningite batterica a cisano è fuori pericolo il bimbo di 3 anni che si era sentito male

Un bimbo di 3 anni di Cisano Bergamasco, recentemente colpito da meningite batterica, è ora fuori pericolo. Anche la sua maestra d'asilo, inizialmente a rischio, sta bene. La situazione si era aggravata la settimana scorsa, ma grazie alle tempistiche di intervento, il piccolo ha superato il momento critico.

Cisano Bergamasco (Bergamo), 26 maggio 2025 – È fuori pericolo il bimbo di 3 anni di Cisano Bergamasco che si è ammalato di meningite. Sta bene pure la sua maestra d'asilo, che si temeva avesse contratto anche lei la stessa malattia. Il piccolo, settimana scorsa, è stato portato di corsa in Pronto soccorso all'ospedale di Merate dai genitori perché aveva la febbre molto alta e stava molto male. "Meningite batterica" la diagnosi dei medici, che avevano subito intuito di cosa potesse trattarsi. Dal San Leopoldo Mandic il bambino è stato trasferito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: per precauzione è stato ricoverato in Terapia intensiva, ma ora sta bene ed è tornato a casa, senza conseguenze...