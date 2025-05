Meningite all’asilo scatta l’allarme | bimbo e maestra ricoverati Profilassi per tutti i contatti stretti

Cisano Bergamasco è in allerta dopo la segnalazione di un caso sospetto di meningite. Un bambino di 4 anni e la sua maestra sono stati ricoverati, destando preoccupazione nella comunità. I sintomi critici del piccolo, accompagnati da febbre alta e intenso mal di testa, hanno spinto i medici a intervenire prontamente. La profilassi è stata avviata per tutti i contatti stretti, mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione.

Cisano Bergamasco – Prima il bambino di 4 anni, poi la sua maestra dell’asilo. Il piccolo di 4 anni aveva la febbre talmente alta da svenire e un mal di testa così forte da non riuscire a smettere di piangere. «Potrebbe essere meningite fulminante», hanno avvisato i genitori, i medici di turno al Pronto soccorso di Merate. Non si sbagliavano. Fortunatamente sono arrivati in tempo per salvarlo e ora il bimbo è fuori pericolo. Nei giorni scorsi mamma e papà di Cisano Bergamasco hanno portato di corsa il loro bimbo di 4 anni in ospedale più vicino, al San Leopoldo Mandic di Merate. Loro figlio aveva la febbre altissima, da parecchie ore, non scendeva nemmeno con la Tachipirina... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meningite all’asilo, scatta l’allarme: bimbo e maestra ricoverati. Profilassi per tutti i contatti stretti

