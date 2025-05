Menchetti | Asta pubblica immobili ex macelli tanti dubbi da sciogliere

Il consiglieri comunale Michele Menchetti ha sollevato interrogativi riguardo alla procedura di vendita degli immobili ex macelli situati in via Uguccione della Faggiola. In un'interrogazione all'assessore al bilancio Alberto Merelli, Menchetti evidenzia la necessitĂ di chiarire i dubbi legati all'asta pubblica, sottolineando l'importanza di una gestione trasparente e informata di queste proprietĂ comunali.

Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Ho presentato un’interrogazione all’assessore al bilancio Alberto Merelli sulla procedura di vendita degli immobili comunali noti come ex macelli situati in via Uguccione della Faggiola. Credo sia opportuno avere le dovute risposte alle varie... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Menchetti: “Asta pubblica immobili ex macelli, tanti dubbi da sciogliere”

