Memorial Day Vance Onore a coloro che hanno dato la vita al Paese

In occasione del Memorial Day, il vice presidente ha reso omaggio ai caduti in servizio della nazione, sottolineando l'importanza del rispetto in luoghi sacri come Arlington. Questa cerimonia rappresenta un momento di riflessione e gratitudine per il sacrificio di coloro che hanno difeso la libertĂ e i valori del nostro Paese. Un tributo profondo a chi ha dato la vita per il bene comune.

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Questo è un luogo sacro, un luogo di riposo eterno per i figli e le figlie della nostra nazione. Ci riuniamo in solenne commemorazione del loro sacrificio e del sacrificio di tutti coloro che hanno dato la vita al servizio del nostro amato Paese". Così il vicepresidente americano JD Vance nel corso del suo intervento alla cerimonia del Memorial Day al cimitero nazionale di Arlington.

