Memorial Day la cerimonia al cimitero militare americano di Firenze

Il 26 maggio 2025, il cimitero militare americano di Firenze ospiterà una cerimonia commemorativa in occasione del Memorial Day. Questo evento rende omaggio agli uomini e alle donne che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, unendo comunità e famiglie nel ricordo di coloro che hanno servito gli Stati Uniti. La cerimonia si inserisce in una tradizione di commemorazioni che attraversano il mondo.

Firenze, 26 maggio 2025 – In occasione del Memorial Day si svolgono cerimonie negli Stati Uniti e nei cimiteri militari americani di tutto il mondo per onorare gli uomini e le donne che hanno perso la vita servendo gli Stati Uniti e combattendo per la libertà. Non fa eccezione il cimitero americano di Firenze situato sulla Via Cassia, a Falciani, dove si è svolta stamani la commemorazione dei militari americani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale; presente la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Daniela Ballard, il vice ammiraglio J.T. Anderson, comandante della Sesta Flotta, la sovrintendente del cimitero americano, Eryth Zecher, il generale di corpo d’armata Giovanni Gagliano, il presidente della Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Marescialli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Memorial Day, la cerimonia al cimitero militare americano di Firenze

