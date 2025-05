Memorial Aldo Tibiletti | due secondi posti per l' Asd Lupus in gara a Varese

L'Asd Lupus 2014 ha brillato al "Memorial Aldo Tibiletti" di Varese, ottenendo due secondi posti grazie alle straordinarie performance dei suoi atleti. Nella competizione di boccia paralimpica svoltasi il 25 maggio, Alessandro Rollo ha rappresentato con orgoglio la squadra nella categoria Bc1, confermando il talento e la determinazione della società salentina.

VARESE - Ottime prestazioni degli atleti rappresentanti l'Asd Lupus 2014 in occasione del "Memorial Aldo Tibiletti" svolto ieri, domenica 25 maggio, a Varese in Lombardia. Per l'occasione la società salentina di boccia paralimpica ha schierato due atleti: Alessandro Rollo nella categoria Bc1 e...

