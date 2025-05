Memorial Aldo Tibiletti | due secondi posti per l' Asd Lupus in gara a Varese

Gli atleti dell'Asd Lupus 2014 hanno brillato al "Memorial Aldo Tibiletti", che si è tenuto a Varese il 25 maggio. Con due secondi posti conquistati nella competizione di boccia paralimpica, la squadra salentina ha dimostrato grande talento e determinazione, rappresentando con orgoglio il proprio sodalizio. In particolare, i riflettori sono stati puntati su Alessandro Rollo, che ha partecipato nella categoria Bc1.

VARESE - Ottime prestazioni degli atleti rappresentanti l'Asd Lupus 2014 in occasione del "Memorial Aldo Tibiletti" svolto ieri, domenica 25 maggio, a Varese in Lombardia. Per l'occasione la società salentina di boccia paralimpica ha schierato due atleti: Alessandro Rollo nella categoria Bc1 e... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - "Memorial Aldo Tibiletti": due secondi posti per l'Asd Lupus in gara a Varese

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Memorial Aldo Tibiletti: due secondi posti per l'Asd Lupus in gara a Varese; 'Memorial Aldo Tibiletti': due secondi posti per l'Asd Lupus in gara a Varese; Campionato nazionale di Pankration, due medaglie d'oro per gli atleti dell'Athlon Lecce; Contro il Torino giallorossi all'ultima spiaggia, le probabili formazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Memorial Aldo Tibiletti": due secondi posti per l'Asd Lupus in gara a Varese - Un altro torneo disputato in modo eccellente in Lombardia dopo il successo delle scorse settimane in Veneto: nel mirino c'è il Campionato italiano assoluto da giocare in casa ... 🔗Scrive lecceprima.it

Memorial Aldo Nardin: sabato di sport alla Chiassa - Scatta l'ora del memorial Aldo Nardin ... figlio di Aldo, portiere che giocò nell'Arezzo vincendo un campionato di C e facendo due stagioni in B, poi anche con Varese, Ternana, Napoli, Lazio ... 🔗Segnala arezzonotizie.it