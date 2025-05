Meloni | America' s Cup sarà un successo

L'America's Cup a Napoli rappresenta un trionfo per l'Italia e il Sud, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni. Questo prestigioso evento velico, il più antico e famoso al mondo, non solo celebra la tradizione marittima italiana, ma coinvolge anche milioni di appassionati a livello globale, fortificando l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale.

19.56 L'America's Cup, a Napoli, secondo la premier Giorgia Meloni, è il riconoscimento dell'identità dell'intera Italia e del Sud. "Oggi celebriamo l'arrivo in Italia del trofeo velico più antico, famoso e prestigioso del mondo, un evento che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo e che costituisce il ponte tra passato e futuro. Un omaggio e riconoscimento a un pezzo fondamentale dell' identità di questa nazione:il mare".Così la premier Meloni alla presentazione Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Naples, Italy: Host Venue of the Louis Vuitton 38th America's Cup