Meloni | Renderemo l' America' s Cup un' esperienza indimenticabile

In vista dell'America's Cup, il team di Meloni si impegna a trasformare l'evento in un'esperienza memorabile. Con un forte spirito di squadra, i membri del team sono determinati a garantire il successo della competizione e a coinvolgere tutti i partecipanti, creando un'atmosfera unica e indimenticabile per gli appassionati di vela e per il pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2025 "È stato lo spirito di squadra che ci ha permesso di vincere questa competizione ed è con lo stesso spirito di squadra che noi faremo di questa occasione un successo, un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno all'America's Cup' e la seguiranno". Lo dice la premier Giorgia Meloni presentando l'evento a Villa Doria Pamphilj. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Renderemo l'America's Cup un'esperienza indimenticabile

Meloni: "Renderemo l'America's Cup un'esperienza indimenticabile" - "È stato lo spirito di squadra che ci ha permesso di vincere questa competizione ed è con lo stesso spirito di squadra che noi faremo di questa occasione un successo, un'esperienza indimenticabile per ... 🔗Lo riporta ansa.it

America’s Cup, Meloni: “Orgogliosa per il trofeo della vela in Italia” - Sempre Meloni osserva: “Voglio ringraziare chi ha lavorato in questi mesi con concretezza per permettere all’Italia di vincere una competizione. Arriva in Italia il trofeo velico più prestigioso del ... 🔗Riporta msn.com

Coppa America, il testimone all'Italia. Meloni: "Un omaggio all'identità del nostro paese"