Meloni non si lascia mettere all’angolo | al lavoro su vertice tra leader Ue sui dazi di Trump

Giorgia Meloni dimostra determinazione nel non farsi mettere all'angolo mentre lavora per un vertice tra i leader dell'UE sui dazi imposti da Trump. La recente telefonata tra Von der Leyen e Trump, che ha posticipato l'ultimatum al 9 luglio, ha spinto Meloni a cercare una soluzione per mantenere il suo ruolo di "ponte" tra Stati Uniti e Europa, nonostante le prospettive di un tavolo tra Washington e Roma siano ora incerte.

La telefonata tra Von der Leyen e Trump per spostare l'ultimatum sui dazi al 9 luglio ha convinto Meloni a trovare una soluzione per evitare di perdere il ruolo di "ponte" tra Usa e Ue. La possibilità di organizzare un tavolo tra Washington e Roma sembra ora piuttosto remota, ma il premier riflette su un possibile tavolo tutto europeo per discutere delle strategie da usare con il Tycoon

