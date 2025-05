Meloni | Mare pezzo fondamentale nostra identità e del sistema economico e produttivo

L'organizzazione dell'America's Cup a Napoli rappresenta un'opportunità unica per rilanciare l'area di Bagnoli, promuovendo un ambizioso piano di riqualificazione. Questo evento non solo celebra il legame tra mare e identità culturale italiana, ma potenzia anche il sistema economico e produttivo locale, trasformando Bagnoli in un polo turistico e commerciale all'avanguardia.

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2025 "L'organizzazione dell'America's Cup a Napoli consentirà, inoltre, di accelerare l'imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal governo per trasformare l'area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. La scelta dell'Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all'identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell'industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Mare pezzo fondamentale nostra identità e del sistema economico e produttivo

