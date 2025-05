Meloni lancia America' s Cup 2027 Napoli | Evento che rende orgoglioso ogni italiano

Il premier Meloni annuncia con orgoglio che Napoli ospiterà la America’s Cup 2027, un evento che celebra l'identità e la cultura italiana legata al mare. In un intervento evocativo, sottolinea l'importanza del mare nella storia e nella tradizione del nostro Paese, rendendo questa scelta un motivo di vanto per ogni italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2025 "La scelta dell'Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all'identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell'industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy. Non vediamo l'ora di accogliere l'America's Cup. L'Italia sarà all'altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace"... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni lancia America's Cup 2027 Napoli: Evento che rende orgoglioso ogni italiano

