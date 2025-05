Meloni Con nuove norme su sicurezza rapido ripristino della legalità

Il Decreto Sicurezza ha introdotto nuove norme che permettono il rapido ripristino della legalità in Italia, portando già ai primi sgomberi di immobili occupati abusivamente. Queste misure, inizialmente criticate, stanno dimostrando la loro efficacia nel contrastare l'occupazione illegale, segnando un passo significativo verso il recupero della sicurezza e il rispetto della legalità.

ROMA (ITALPRESS) – “Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente. Un risultato concreto, reso possibile da procedure che consentono finalmente un intervento veloce e il ripristino rapido della legalità. Avanti così, per tutelare i più deboli e difendere la proprietà privata”. Così su X la premier Giorgia Meloni. (ITALPRESS). -Foto: Palazzo Chigi- L'articolo Meloni “Con nuove norme su sicurezza rapido ripristino della legalità” proviene da Ildenaro... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

