Mele bevo tutte | festa a Mele con birra artigianale gastronomia e musica dal vivo

Dal 30 maggio al 1° giugno, Mele ospita "Mele bevo tutte", una festa imperdibile dedicata a birra artigianale, gastronomia e musica dal vivo. Il weekend sarà animato da tributi a miti come i Queen e Vasco Rossi, con band pronte a far divertire e un'atmosfera festosa per tutti gli amanti del buon cibo e della buona musica. Non mancare a questa celebrazione!

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno a Mele torna "Mele bevo tutte", un fine settimana all'insegna di birra, musica e buon cibo. Si parte venerdì con Son and Daughter (tributo ai Queen) e Tropico Del Blasco (tributo a Vasco Rossi), sabato tocca alla ABCD Band mentre domenica si chiude con il...

