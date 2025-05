Melanoma oculare | quando anche l’occhio diventa vulnerabile

Il melanoma oculare, spesso sottovalutato rispetto a quello cutaneo, colpisce la congiuntiva, la membrana che riveste l'occhio. Questa forma rara di melanoma può avere conseguenze gravi, rendendo l'occhio vulnerabile a una malattia poco conosciuta. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, i sintomi e l'importanza di una diagnosi tempestiva per affrontare questa patologia.

Quando si parla di melanoma, tutti pensano alla pelle. Ma anche l'occhio ha la sua "pelle", la congiuntiva, una membrana trasparente e sottile che riveste la parte bianca del bulbo oculare e l'interno delle palpebre. Eh sì, anche questa può ammalarsi. Il melanoma congiuntivale è una forma rara...

