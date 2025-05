Melanoma colpisce diversamente uomini e donne | al busto lui alle gambe lei

Il melanoma presenta differenze significative tra uomini e donne: gli uomini sono maggiormente colpiti al busto, mentre le donne mostrano una prevalenza sugli arti inferiori. Questi risultati emergono da un'analisi della Cancer Research Uk, che mette in guardia su un previsto aumento dei casi a partire da quest'anno. Un'attenzione rinnovata è necessaria per affrontare questa crescente minaccia alla salute.

