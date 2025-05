Melanoma colpisce diversamente uomini e donne | al busto lui alle gambe lei

Un'analisi di Cancer Research Uk evidenzia come il melanoma si manifesti in modo differente tra uomini e donne, con una maggiore incidenza sul busto per gli uomini e sulle gambe per le donne. Questa ricerca mette in luce pattern distintivi nella diffusione della malattia e preannuncia un preoccupante aumento dei casi a partire da quest'anno.

Melanoma: cause, sintomi e cure - Il melanoma cutaneo colpisce ... ogni anno tra gli uomini e le donne, con una crescente incidenza che è addirittura raddoppiata negli ultimi 10 anni. Il melanoma rappresenta circa il 5 per cento di ... 🔗Da dica33.it