Meghan Markle e la figlia Lilibet in versione apicoltrici

Meghan Markle e la figlia Lilibet si sono messe in gioco come apicoltrici, un'altra manifestazione della loro passione per la natura. Attraverso video affascinanti condivisi sui social, Meghan offre uno sguardo intimo sulla sua vita all'aria aperta, mostrando momenti di raccolta di fiori e frutti e passeggiate scalze nel giardino. Scopriamo insieme questa dolce avventura madre-figlia.

Meghan Markle, con la figlia Lilibet, ha vestito i panni dell'apicoltrice. Del resto la sua passione per la natura è ben nota e sui social condivide spesso video "bucolici". Di lei intenta a raccogliere fiori e frutti oppure mentre cammina scalza in giardino... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Meghan Markle e la figlia Lilibet in versione apicoltrici

