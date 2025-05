Medioriente | ‘morte agli arabi’ marcia nazionalisti israeliani a Gerusalemme

Nella giornata del 26 maggio, un gruppo di giovani nazionalisti israeliani ha marciato per le vie dei quartieri musulmani della Città Vecchia di Gerusalemme, lanciando slogan violenti come "morte agli arabi" e "che il vostro villaggio bruci". Questa manifestazione si inserisce nella preparazione della marcia annuale che celebra la conquista di Gerusalemme Est, suscitando nuovamente tensioni e polemiche nella regione.

Milano, 26 mag. (LaPresseAP) – Al grido di 'morte agli arabi' e 'che il vostro villaggio bruci', gruppi di giovani israeliani nazionalisti hanno attraversato i quartieri musulmani della Città Vecchia di Gerusalemme in vista della marcia annuale che commemora la conquista di Gerusalemme Est da parte di Israele nel 1967, il cosiddetto 'Giorno di Gerusalemme'. I titolari palestinesi di attività commerciali hanno chiuso presto e la polizia presidia i vicoli stretti in vista della marcia, che spesso si trasforma in un corteo turbolento e talvolta violento di ebrei ultranazionalisti...